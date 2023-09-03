В США рассказали о судьбе НАТО в ближайшие годы

Североатлантический альянс может развалиться к 2025 году из-за конфликта на Украине, пишет журнал The Atlantic.

По данным журнала, НАТО может прекратить свое существование из-за нарастающей пропасти между интересами большей частью стран Европы в области безопасности и интересами Республиканской партии США.

Авторы статьи подчеркивают, что катализатором краха альянса может выступить конфликт на Украине. Республиканцы не считают, что помощь Украине является экзистенциональной задачей, и поэтому они смогут добиться того, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины.

«Это сделает США менее надежным союзником для Европы», — говорится в публикации.