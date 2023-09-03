Казахстан заблокировал правительственный сайт США

В Казахстане из-за «ложных данных» заблокировали правительственный сайт США
Правительство Казахстана заблокировало официальный сайт бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США на территории страны. Решение было принято из-за «распространения заведомо ложной информации», передает агентство «КазТАГ».
Как следует из материала, наличие доступа к американскому правительственному ресурсу можно проверить на сайте Министерства культуры и информации республики. При этом на соответствующей странице появляются сведения о блокировке сайта США.
«Тип документа — предписание УО (уполномоченного органа — «Газета.Ru»); виды нарушений — распространение заведомо ложной информации; адрес сайта — https://www.bis.doc.gov», — говорится в сообщении.
По данным агентства, незадолго до отключения указанного ресурса на нем появилась информация о введении санкций в отношении нескольких компаний Казахстана. Также на сайте был опубликован список ограничений против ряда других государств, нарушивших антироссийские рестрикции.
16 августа власти США внесли в санкционный список несколько российских, казахстанских и словакских организаций. Вашингтон посчитал, что они сотрудничают с КНДР в военно-технической сфере.