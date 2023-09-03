Власти Тайваня начали массовую эвакуацию людей из-за тайфуна

Тысячи людей эвакуировали на Тайване из-за тайфуна "Хайкуй", который, как прогнозируется, обрушится на остров в воскресенье, 3 сентября. Об этом пишет Le Monde.

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Отмечается, что тайфун обрушится на остров впервые за последние четыре года. Он должен приблизиться к побережью утром и достигнуть суши во второй половине дня.

Как уточняет местное Центральное метеобюро, это будет представлять "значительную угрозу" для большинства районов острова из-за дождей, ветров и волн.

"Я напоминаю людям, чтобы они готовились к тайфуну и обратили внимание на свою безопасность, избегали выходить на улицу", – сказала глава тайваньской администрации Цай Инвэнь.

По информации газеты, на Тайване отменили сотни авиарейсов, закрыли многочисленные предприятия. Помимо этого, власти мобилизовали подразделения военнослужащих и технику для возможных спасательных работ.

Ранее минимум один человек погиб и 41 пострадал из-за тайфуна "Канун" в южной японской префектуре Окинава. Также по крайней мере 193 тысячи домов находились без электричества, так как из-за шквалистого ветра произошел разрыв линий электропередачи.