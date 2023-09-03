Япония выразила намерение распустить причастную к убийству Абэ организацию

Японские власти намерены распустить религиозную организацию «Церковь объединения», которая виновна в убийстве бывшего главы правительства Синдзо Абэ, сообщает Asahi Shimbun.

Иск на ликвидацию будет подан со стороны властей в середине октября. Так премьер Фумио Кисида хочет показать решительность кабмина и готовность порвать связи с организацией, которая оказалась причастна к трагедии.

Покушение на Абэ произошло 8 июля прошлого года, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках предвыборной кампании. 67-летний глава правительства Японии был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Он скончался в медицинском учреждении спустя несколько часов.

41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления после убийства. Говоря о своих мотивах, он сообщил, что заподозрил премьера якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела. Незадолго до нападения убийца написал письмо, в котором рассказал о своем намерении. Оно письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге.