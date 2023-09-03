Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине

«Западные СМИ открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк "Азов"*, члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — заявил политик.