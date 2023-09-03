Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине
Западные журналисты знают о фашистах и нацистах в армии Украины и открыто об этом говорят, при этом, не осуждая наличие в украинских Вооруженных силах праворадикальных группировок, сообщил во время выступления экс-глава правительства Словакии Роберт Фицо.
«Западные СМИ открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк "Азов"*, члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи», — заявил политик.
Он раскритиковал Запад, который перед такими формированиями «расстилает красную дорожку». Фицо считает, что те, кто поддерживают продвижение нацизма, топчут наследие Словацкого национального восстания. Бывший премьер также отметил, что власти боятся запретить нацистскую символику из-за страха наказания от Евросоюза и США, и призвал противостоять нацизму и фашизму во всех проявлениях.
* Запрещенная в России террористическая организация