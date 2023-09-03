На Украине сообщили о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области

Инфраструктура портовых объектов Одесской области получила повреждения в воскресенье, 3 сентября, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер . Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОВА региона.

Ночью в регионе объявлялась воздушная тревога. Украинские СМИ передавали сведения о взрывах в Одессе и Рени.

До этого сообщалось, что на востоке Украины в городе Харькове произошли взрывы. В Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Сирены также включали в Одесской области, но отменили их через 10 минут.