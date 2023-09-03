СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе

Ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины . Об этом свидетельствовали данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

2 сентября сообщалось, что взрыв произошел в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. "Зеркало недели" до этого сообщало о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где также была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.