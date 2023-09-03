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"Зеркало недели": мощный взрыв произошел в Одессе

Мощный взрыв произошел в Одессе. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
© ТАСС

"Сообщают о мощном взрыве в Одессе", - пишет издание.

Ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствовали данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

Также сирена прозвучала в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

2 сентября сообщалось, что взрыв произошел в подконтрольном властям Украины городе Запорожье. "Зеркало недели" до этого сообщало о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где также была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

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