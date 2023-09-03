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Зеленский: два судна прошли через временный коридор в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. Об этом он написал в социальных сетях.

Зеленский: два судна прошли через временный коридор в Черном море
© EPA

"Еще два судна успешно прошли через наш временный... черноморский коридор", - сообщил глава государства.

25 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой своего офиса обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом риски по "зерновому коридору" в Черном море.

До этого стало известно, что Россия может вернуться к зерновой сделке лишь в случае практического выполнения всех обязательств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

1 сентября сообщалось, что Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта.

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