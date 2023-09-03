Правительство ФРГ поставило антирекорд по уровню поддержки населения

Число граждан Германии, которые поддерживают правительственную коалицию, сократилось до минимума с момента проведения федеральных выборов в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.

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Участникам исследования надо было ответить на вопрос, за какую партию они готовы голосовать на следующих выборах. При этом правящая коалиция набрала всего 38% голосов, из которых 18% получила входящая в объединение партия социал-демократов (СДПГ). Еще 13% и 7% опрошенных выразили готовность поддержать «Зеленых» и Свободную демократическую партию (СвДП) соответственно.

В материале указано, что коалиция продемонстрировала самый низкий уровень поддержки со стороны населения со времен последних выборов. По мнению авторов статьи, ответственность за падение соответствующего показателя лежит на «Зеленых». Согласно информации издания, всего за неделю данная партия лишилась поддержки 1% избирателей.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в свою очередь, стал самой популярной политической силой в стране. За него готовы проголосовать 27% респондентов. «Альтернатива для Германии» также оказалась в лидерах, набрав 21% голосов. Партия «Левые» отличилась стабильностью, как и во время предыдущего исследования набрав 5% голосов, резюмировало издание.