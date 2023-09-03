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В Польше испугались новых проблем из-за России

Польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов, сообщает INN Poland.

В Польше испугались новых проблем из-за России
© РИА Новости

Они боятся шпионажа со стороны России. Издание назвало данные правила абсурдными. Они запрещают фотографировать многие объекты, но неизвестно, какие именно. Список объектов, которые нельзя снимать, длинный, а их определение очень широкое. В нем будет записана половина Польши, говорится в статье.

Перечень объектов, которые запрещено фотографировать, никто не увидит, так как считается, что он может заинтересовать шпионов и диверсантов. Именно в этом заключается абсурдность запрета. Кроме того, фотографирование в общественных местах может привести к проблемам с правоохранительными органами, так как представители полиции будут вынуждены забрать смартфон у сделавшего снимок гражданина.

Непонятно, можно ли будет фотографировать, например, в лесу или на пляже, так как эти локации могут оказаться тренировочным полигоном. В польском Сейме уже приняли поправку к «Закону о защите Родины», в которой говорится о запрете на фото или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.

Формально фотографироваться на почте или на фоне здания почты не получится. Селфи на Гданьском мосту в Варшаве или на фоне моста будет считаться правонарушением, поскольку его могут использовать поезда с военной техникой. Любой, кто нарушит запрет на фотографирование, подлежит наказанию. Проект предполагает, что в такой ситуации его можно будет арестовать. Также возможен штраф.

Пользователи на интернет-форумах отмечают, что запрет отпугнет обычных фотографов, которые из-за страха штрафов не захотят снимать конкретные объекты. По их мнению, шпионы, с которыми правительство хочет бороться, в любом случае найдут способ обойти правила.

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