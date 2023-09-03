В Польше испугались новых проблем из-за России

Польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку многих объектов, сообщает INN Poland.

Они боятся шпионажа со стороны России. Издание назвало данные правила абсурдными. Они запрещают фотографировать многие объекты, но неизвестно, какие именно. Список объектов, которые нельзя снимать, длинный, а их определение очень широкое. В нем будет записана половина Польши, говорится в статье.

Перечень объектов, которые запрещено фотографировать, никто не увидит, так как считается, что он может заинтересовать шпионов и диверсантов. Именно в этом заключается абсурдность запрета. Кроме того, фотографирование в общественных местах может привести к проблемам с правоохранительными органами, так как представители полиции будут вынуждены забрать смартфон у сделавшего снимок гражданина.

Непонятно, можно ли будет фотографировать, например, в лесу или на пляже, так как эти локации могут оказаться тренировочным полигоном. В польском Сейме уже приняли поправку к «Закону о защите Родины», в которой говорится о запрете на фото или видеосъемку объектов, имеющих особое значение для обороны, без особого разрешения.

Формально фотографироваться на почте или на фоне здания почты не получится. Селфи на Гданьском мосту в Варшаве или на фоне моста будет считаться правонарушением, поскольку его могут использовать поезда с военной техникой. Любой, кто нарушит запрет на фотографирование, подлежит наказанию. Проект предполагает, что в такой ситуации его можно будет арестовать. Также возможен штраф.