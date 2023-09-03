Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей

За вероятных кандидатов в лидеры США Джо Байдена и Дональда Трампа готовы проголосовать по 46 процентов опрошенных американцев. С такими данными выступила газета The Wall Street Journal.

Однако 8 процентов респондентов пока не определились в своих предпочтениях. Опрос проводился изданием 24-30 августа, в нем приняли участие около полутора тысяч зарегистрированных избирателей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих президентских выборах его главным приоритетом будет охрана границы страны. Кроме того, политик также пообещал «вернуть преступников, которым позволили попасть в Штаты, назад в их страны».

Ранее политик заявил, что его шансы на победу на выборах главы государства «близки к 100 процентам». По его мнению, он почти наверняка сможет опередить действующего президента Джо Байдена.