В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг

2 сентября в Тель-Авиве десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на митинг. Там собрались около 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации ранее собирали в городе до 200 тысяч протестующих. В ходе последнего митинга организаторы возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, среди которых около 50 полицейских. Парламент страны находится на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план.