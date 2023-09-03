В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг
В Израиле не утихают общенациональные протесты из-за продвигаемой судебной реформы, сообщает РИА Новости.
2 сентября в Тель-Авиве десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на митинг. Там собрались около 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации ранее собирали в городе до 200 тысяч протестующих. В ходе последнего митинга организаторы возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, среди которых около 50 полицейских. Парламент страны находится на каникулах, поэтому тема нового судебного законодательства отошла на второй план.
К многотысячной толпе также обратился бывший министр юстиции Израиля Ави Ниссенкорн, который считает, что израильская демократия находится в опасности. По его словам, страна - на пороге диктатуры. Район проведения протеста был полностью блокирован для движения. Улица Каплан и близлежащие дороги были заполнены людьми. На месте дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики.
Массовые протесты не утихают в Израиле с начала 2023 года. Принятый в июле закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, признанные «выходящими за рамки разумного».