Пашинян рассказал об отдалении России от Закавказья

Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что не знает, по каким причинам подобное происходит.

«Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — подчеркнул политик.

Пашинян рассказал, что связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворцев. Однако, он не находится под их контролем, отметил премьер-министр Армении. По его мнению, у этого может быть несколько причин, и все они «проблематичны».

В июне Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине. По его словам, Армения обеспокоена тем, что Запад придерживается иного мнения относительно позиции Еревана.