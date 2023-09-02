Армянский премьер заявил об отношениях с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой и не связывает этот процесс с урегулированием конфликта с Баку. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Мы не связываем отношения Армения - Турция с отношениями Армения - Азербайджан, хотя Азербайджан и Турция желают связывать и постоянно говорят об этом», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван «считает важным урегулирование отношений с Турцией».

Пашинян добавил, что во время визита в Анкару и в результате контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он получил впечатление, что для турецкой стороны также важно урегулирование отношений с Арменией. По его мнению, для это существуют возможности, хоть и есть сложности в этом процессе.

До этого Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого они обсудили ряд вопросов, в том числе по треку нормализации отношений между двумя государствами.

С марта прошлого года Турция и Армения демонстрируют попытки наладить взаимодействие друг с другом. Между Ереваном и Анкарой по факту отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.