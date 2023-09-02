Стали известны шансы Ле Пен на выборах президента Франции

Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп стал более популярным кандидатом в президенты из числа представителей правых и центристов, чем лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой OpinionWay по заказу газеты Le Parisien.

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Согласно исследованию, за Филиппа на ближайших президентских выборах готовы проголосовать 33% опрошенных. При этом за Ле Пен отдать свои голоса планируют только 30% респондентов.

Как показал опрос, 19% участников исследования готовы проголосовать за министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэра.

В материале Le Parisien отмечается, что у Филиппа есть шанс стать единым кандидатом для избирателей, поддерживающих правых, и для тех, кто симпатизирует центристам.

В июне издание Euractiv со ссылкой на французские источники писало о том, что партия «Национальное объединение» возглавляемая Марин Ле Пен, создала «особые отношения» с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях. Отмечалось, что расследование внешнего влияния на политическую, экономическую и финансовую жизнь Франции было инициировано партией Ле Пен в сентябре 2022 года, однако обернулось против нее самой.

Ле Пен также заявляла, что правительство Франции превращается в администрацию, а действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и его министрам «больше нечего сказать» перед лицом нынешнего политического кризиса.