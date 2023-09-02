Пашинян назвал условие мира между Арменией и Азербайджаном

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен только после взаимного признания территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Такое условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию La Repubblica. Его слова передает «Интерфакс» .

Премьер отметил, что в противном случае, «мира никогда не будет». Он также подчеркнул, что права и безопасность армян Карабаха должны быть обеспечены и гарантированы. Пашинян добавил, что если договор Еревана и Баку не будет содержать в себе таких гарантий, то документ будет бессмысленным.