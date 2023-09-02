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Зеленский рассказал о будущем Украины после ареста Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский рассказал о будущем Украины после ареста Коломойского
© Lenta.ru

По его словам, Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.

«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, несмотря на то, что они «десятилетиями тормозились».

Арестованный бизнесмен Коломойский не будет вносить залог

Ранее суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.

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