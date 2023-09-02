Зеленский рассказал о будущем Украины после ареста Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.
По его словам, Украина будет более жестко пресекать действия нарушителей закона.
«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — заявил Зеленский.
Украинский лидер также поблагодарил правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, несмотря на то, что они «десятилетиями тормозились».
Ранее суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на два месяца до 31 октября с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (приблизительно 13,8 миллиона долларов). Служба безопасности Украины обвиняет Коломойского по двум статьям Уголовного кодекса — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.