Суд избрал меру пресечения для Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский отправлен под стражу на 60 дней, сообщило издание «Страна.ua». Соответствующую меру пресечения избрал Шевченковский суд Киева. Также орган постановил, что бизнесмен может быть выпущен под залог в размере 509 миллионов гривен.

Служба безопасности Украины подозревает Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным способом. По данным следствия, в течение семи лет олигарх «отмыл» более 500 млн гривен путем их вывоза за границу. В СБУ считают, что для этого он использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.