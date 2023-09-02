Суд в Нигере принял постановление о высылке посла Франции из страны

Суд Нигера постановил выслать посла Франции из страны. Об этом сообщает Нигерское агентство печати (ANP).

«Судебная власть по ходатайству новых властей в пятницу, 1 сентября 2023 года, издала приказ о высылке бывшего посла Франции в Нигере г-на Сильвена Итте», - сообщает агентство.

В документах говорится, что с момента прихода к власти новых властей Нигера страна, которую представлял посол, «проявляет неоправданную враждебность по отношению к Нигеру, вмешивается во внутренние дела и демонстрирует недостойное поведение по отношению к Нигеру».

В итоге посол лишен всех дипломатических привилегий и дипломатического иммунитета в соответствии с Венской конвенцией.