Молдавия не выживет без партнерских отношений с Россией, заявил экс-президент республики Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

Додон напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнерство с Россией, так как понимал, что без Москвы Молдавия не выживет.

Политик пояснил, что в 2023 году в республике будет собрано от 400 до 500 тыс. тонн яблок. Этот огромный урожай не нужен никому, кроме России и стран СНГ, добавил экс-президент.

Партия ПСРМ, главой которой он является, планирует вести политику, основанную на стратегическом партнерстве с Россией, Китаем, Венгрией, Турцией, отметил Додон.