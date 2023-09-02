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Додон: Молдавия не выживет без партнерских отношений с Россией

Молдавия не выживет без партнерских отношений с Россией, заявил экс-президент республики Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

Додон усомнился в способности Молдавии выжить без России
© ТАСС

Додон напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнерство с Россией, так как понимал, что без Москвы Молдавия не выживет.

Политик пояснил, что в 2023 году в республике будет собрано от 400 до 500 тыс. тонн яблок. Этот огромный урожай не нужен никому, кроме России и стран СНГ, добавил экс-президент.

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Партия ПСРМ, главой которой он является, планирует вести политику, основанную на стратегическом партнерстве с Россией, Китаем, Венгрией, Турцией, отметил Додон.

Напомним, что отношения России и Молдавии существенно ухудшились после избрания президентом республики Майи Санду.

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