Политолог оценил шансы на возобновление зерновой сделки в прежнем формате

Шансы на возобновление зерновой сделки в прежнем формате крайне малы. Так оценил предстоящие переговоры турецкого и российского президентов источник в политических кругах Анкары, передаёт ТАСС.

«Тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит», - сказал источник.

Он считает, что процесс тормозят противоположные позиции сторон - ООН, США, России. Поэтому турецкие посреднические усилия не помогут эффективно и взаимовыгодно разрешить проблему.

Источник отметил, что Россия «четко обозначила свои ожидания», которые предусматривают снятие некоторых санкций.

Однако ООН не способна что-либо ответить на эти ожидания, потому что в антироссийских санкциях заинтересован Вашингтон.

В итоге новые предложения ООН не способны изменить ситуацию. Переподключение российского банка к SWIFT, разблокирование экспорта в РФ сельхозтехники и другие условия уже были прошлых договоренностях. Он не были выполнены, и нет оснований надеяться, что их выполнят сейчас.

По мнению источника, Эрдоган от переговоров с Путиным «хотел бы получить некоторые козыри», чтобы использовать их на Генассамблее ООН.

Но реальных заверений от российской стороны он вряд ли сможет добиться. Ситуация с зерновой сделкой «находится фактически в тупике».