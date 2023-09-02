Посол Китая в Турции: ряд стран используют конфликт на Украине в своих целях

В КНР раскритиковали попытки ряда стран использовать конфликт на Украине в своих целях
Пекин готов действовать совместно с Турцией по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью Aydınlık посол Китая в Анкаре Лю Шаобин.
Шаобин отметил достижения Турции в рамках черноморской инициативы. Он добавил, что при решении этого вопроса следует в обязательном порядке учитывать требования России.
По его словам, Китай делает все, чтобы добиться завершения конфликта на Украине мирным путем. Вместе с тем, уточнил дипломат, ряд стран использует украинский конфликт в своих целях, что подрывает международное сотрудничество.
Дипломат заметил, что в вопросе разрешения кризиса Пекин и Анкара могут действовать совместно, так как позиции сторон схожи.
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