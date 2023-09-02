Посол Китая в Турции: ряд стран используют конфликт на Украине в своих целях

Пекин готов действовать совместно с Турцией по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью Aydınlık посол Китая в Анкаре Лю Шаобин.

Шаобин отметил достижения Турции в рамках черноморской инициативы. Он добавил, что при решении этого вопроса следует в обязательном порядке учитывать требования России.

По его словам, Китай делает все, чтобы добиться завершения конфликта на Украине мирным путем. Вместе с тем, уточнил дипломат, ряд стран использует украинский конфликт в своих целях, что подрывает международное сотрудничество.