$96.34+0.01104.61-0.33

В КНР раскритиковали попытки ряда стран использовать конфликт на Украине в своих целях

Пекин готов действовать совместно с Турцией по урегулированию ситуации на Украине, заявил в интервью Aydınlık посол Китая в Анкаре Лю Шаобин.

Посол Китая в Турции: ряд стран используют конфликт на Украине в своих целях
© РИА Новости

Шаобин отметил достижения Турции в рамках черноморской инициативы. Он добавил, что при решении этого вопроса следует в обязательном порядке учитывать требования России.

По его словам, Китай делает все, чтобы добиться завершения конфликта на Украине мирным путем. Вместе с тем, уточнил дипломат, ряд стран использует украинский конфликт в своих целях, что подрывает международное сотрудничество.

Дипломат заметил, что в вопросе разрешения кризиса Пекин и Анкара могут действовать совместно, так как позиции сторон схожи.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости