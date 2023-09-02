СМИ: Киев пытается привлечь на свою сторону глобальный Юг

Киев надеется заручиться поддержкой Франции, чтобы привлечь на свою сторону государства глобального Юга и отговорить их от оказания поддержки Москве. Об этом пишет Financial Times.

Автор статьи пояснил, что на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Париж. Поводом для его визита стали провал летней кампании и заметная напряженность в отношениях между Киевом и западными странами, возникшая на его фоне.

Попытки Украины и ее союзников расширить антироссийскую коалицию за счет развивающихся стран пока не увенчались успехом, отметил эксперт.

Вместе с тем, уточнил он, Киев надеется, что определенные успехи были достигнуты в ходе саммита в Джидде, в котором приняли участие свыше 30 стран, в том числе и те, которые входят в БРИКС.

Аналитик заметил, что во вторник, 26 августа, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о возможной помощи Парижа в вопросе налаживания отношений Украины со странами Африки.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский, главы дипмиссий Украины, официальные лица ведут активную дипломатическую деятельность во всех регионах планеты.