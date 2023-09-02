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СМИ: Киев пытается привлечь на свою сторону глобальный Юг

Киев надеется заручиться поддержкой Франции, чтобы привлечь на свою сторону государства глобального Юга и отговорить их от оказания поддержки Москве. Об этом пишет Financial Times.

СМИ: Киев пытается привлечь на свою сторону глобальный Юг
© globallookpress.com

Автор статьи пояснил, что на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Париж. Поводом для его визита стали провал летней кампании и заметная напряженность в отношениях между Киевом и западными странами, возникшая на его фоне.

Попытки Украины и ее союзников расширить антироссийскую коалицию за счет развивающихся стран пока не увенчались успехом, отметил эксперт.

Вместе с тем, уточнил он, Киев надеется, что определенные успехи были достигнуты в ходе саммита в Джидде, в котором приняли участие свыше 30 стран, в том числе и те, которые входят в БРИКС.

Аналитик заметил, что во вторник, 26 августа, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о возможной помощи Парижа в вопросе налаживания отношений Украины со странами Африки.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский, главы дипмиссий Украины, официальные лица ведут активную дипломатическую деятельность во всех регионах планеты.

Их усилия приводят к определенным успехам. Тем не менее, полагают эксперты, в западных странах постепенно нарастает усталость от Украины и падает желание оказывать дальнейшую помощь ВСУ.

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