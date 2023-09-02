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Более 20 полицейских получили ранения в столкновениях с беженцами в Тель-Авиве

Минимум 27 полицейских пострадали в результате столкновений правоохранителей с беженцами из Эритреи на юге Тель-Авива.

Об этом сообщила израильская полиция.

«По меньшей мере 27 полицейских получили ранения в столкновениях», — приводит сообщение РИА Новости.

Двое нарушителей правопорядка из Эритреи арестованы.

Ранее десятки тысяч протестующих снова вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве из-за продвигаемой правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху судебной реформы.

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