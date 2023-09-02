Германия не будет возобновлять использование ядерной энергии

Ядерная энергетика умерла в Германии, превратившись в «дохлую лошадь» для экономики страны. Берлин не будет строить АЭС и рассчитывает только на энергию солнца и ветра. Об этом заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает AP.

В субботнем радиоинтервью Deutschlandfunk Шольц заявил, что атомная энергия является «a dead horse» в Германии. (Это выражение дословно переводится как «дохлая лошадь», и означает нечто исчерпавшее себя, вопрос, потерявший актуальность; вопрос, о котором лучше забыть).

«Ядерная энергетика закончилась. Проблема атомной энергетики в Германии исчерпала себя, она является дохлой лошадью. Тому, кто захочет построить новые АЭС, понадобится 15 лет и придется потратить по 15–20 миллиардов евро (16,2–21,6 миллиарда долларов) на каждую», - сказал Шольц.

По его словам, любые разговоры о возобновлении использования атомной энергии будут подразумевать строительство новых АЭС. Но это не входит в планы ФРГ.

Шольц подчеркнул, что Берлин намерен «расширять использование возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца»