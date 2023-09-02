Нобелевский фонд отозвал приглашения послу России на вручение премий

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В пресс-службе пояснили, что решение пригласить на мероприятие всех послов было обусловлено желанием «как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия».

Вместе с тем, заметили в фонде, сообщение о приглашении послов России, Белоруссии и Ирана вызвало чрезмерно резкую реакцию в Швеции и других странах.

На фоне этого приглашения на церемонию в Стокгольме были отозваны. В фонде добавили, что послы трех стран «будут приглашены на церемонию в Осло».