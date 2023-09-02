Си Цзиньпин заявил об открытости Китая внешнему миру
Китай станет более открыт внешнему миру в сфере туризма, телекоммуникаций и других услуг. Об этом заявил председатель страны Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».
Глава КНР анонсировал ряд мер, выступая по видеосвязи в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года.
«Мы будем стремиться создать более открытую и инклюзивную среду развития», - сказал Си Цзиньпин,
По его словам, Пекин расширит «сеть высокостандартных зон свободной торговли», и начнёт «активные переговоры по негативным спискам для торговли услугами и инвестиций».
В частности, Си Цзиньпин упомянул телекоммуникации, туризм, юридические услуги и квалификационные экзамены.
Согласно данным министерства коммерции КНР, за 7 месяцев 2023 года объем торговли услугами Китая вырос на 8,1% в годовом выражении и достиг 3,67 трлн юаней (511,2 млрд долларов).