Си Цзиньпин заявил об открытости Китая внешнему миру

Китай станет более открыт внешнему миру в сфере туризма, телекоммуникаций и других услуг. Об этом заявил председатель страны Си Цзиньпин, передает агентство «Синьхуа».

Глава КНР анонсировал ряд мер, выступая по видеосвязи в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года.

«Мы будем стремиться создать более открытую и инклюзивную среду развития», - сказал Си Цзиньпин,

По его словам, Пекин расширит «сеть высокостандартных зон свободной торговли», и начнёт «активные переговоры по негативным спискам для торговли услугами и инвестиций».

В частности, Си Цзиньпин упомянул телекоммуникации, туризм, юридические услуги и квалификационные экзамены.