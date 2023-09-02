ООН предложила переподключить РСХБ к SWIFT в рамках зерновой сделки

ООН подготовила новый пакет предложений по черноморской инициативе. В него входят переподключение «Россельхозбанка» (РСХБ) к SWIFT и разморозка активов российских компаний, пишет Anadolu со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что о новом пакете рассказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник пояснил, что о новом пакете рассказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Собеседник агентства пояснил, что в пакет вошли несколько ключевых предложений. В том числе, по РСХБ и разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

Напомним, что интенсивные переговоры по зерновой сделке начались с 18 июля 2023 года, на фоне того, что Россия приостановила свое участие в ней.