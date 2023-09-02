Главы минобороны США и Франции заявили, что стремятся к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере. Это следует из сообщения Пентагона, передаёт РИА Новости.

В субботу главы военных ведомств двух стран обсудили ситуацию в Нигере во время телефонной беседы.

«Ллойд Остин и Себастьян Лекорню разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерцами и региональными африканскими партнерами», - сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

По его словам, министры подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству США и Франции в области безопасности.