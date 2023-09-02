Глава Приднестровья назвал главный фактор стабильности в регионе

Миротворческая миссия России в Приднестровье является фактом региональной стабильности, заявил на брифинге глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили Красносельского рассказать о рисках и угрозах, стоящих перед республикой.

Глава ПМР пояснил, что с момента образования республики всегда фиксировались риски и угрозы. Он добавил, что разнилась только степень угрозы: иногда она была больше, иногда меньше.

В настоящее время, заметил он, на фоне тяжелой геополитической обстановки, риски возросли.

Вместе с тем, отметил Красносельский, в регионе, согласно международному мандату, выполняет миротворческую миссию Россия.

«Это является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР», - подчеркнул глава республики.