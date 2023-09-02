Глава Приднестровья назвал главный фактор стабильности в регионе
Миротворческая миссия России в Приднестровье является фактом региональной стабильности, заявил на брифинге глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты попросили Красносельского рассказать о рисках и угрозах, стоящих перед республикой.
Глава ПМР пояснил, что с момента образования республики всегда фиксировались риски и угрозы. Он добавил, что разнилась только степень угрозы: иногда она была больше, иногда меньше.
В настоящее время, заметил он, на фоне тяжелой геополитической обстановки, риски возросли.
Вместе с тем, отметил Красносельский, в регионе, согласно международному мандату, выполняет миротворческую миссию Россия.
«Это является на сегодняшний день фактором стабильности, именно мирного сосуществования здесь, в ПМР», - подчеркнул глава республики.
Политик констатировал, что Приднестровье никогда не являлось агрессором. Власти республики с момента ее образования 2 сентября 1990 года предпринимали усилия для того, чтобы в регионе был мир.