СМИ: Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября
Украинский президент Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, рассказал на брифинге постпред Албании при ООН Ферит Ходжа. Об этом пишет Guardian.
Постпред отметил, что заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций.
По его словам, Зеленский примет в нем участие с высокой долей вероятности. Кроме того, президент Украины приглашен на ежегодную встречу мировых лидеров, проходящую в Нью-Йорке.
Напомним, что неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября. В ней примут участие 99 глав государств, 48 премьер-министров и 32 министра иностранных дел. Россию на мероприятии представит глава МИД РФ Сергей Лавров.