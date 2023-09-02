СМИ: Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине 20 сентября

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совбеза по Украине, рассказал на брифинге постпред Албании при ООН Ферит Ходжа. Об этом пишет Guardian.

Постпред отметил, что заседание СБ ООН по теме Украины, намеченное на 20 сентября, пройдет на уровне глав делегаций.

По его словам, Зеленский примет в нем участие с высокой долей вероятности. Кроме того, президент Украины приглашен на ежегодную встречу мировых лидеров, проходящую в Нью-Йорке.