В Кривом Роге произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, воздушная тревога была объявлена после того, как прозвучали взрывы.

По данным агентства, воздушная тревога была объявлена после того, как прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось, что сильные взрывы были слышны в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В подконтрольных Киеву частях региона звучали сирены воздушной тревоги.