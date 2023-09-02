Названы последствия отказа Си Цзиньпина от посещения саммита G20
Отказ Си Цзиньпина от посещения саммита G20 подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров, пишет The Financial Times со ссылкой на источник.
Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели.
Автор статьи пояснил, что решение китайского лидера также станет ударом по позициям Индии, которая занимает в этот раз позицию председателя.
Политик Дэниел Прайс отметил, в свою очередь, что отсутствие Си Цзиньпина якобы покажет «истинное отсутствие сплоченности среди стран БРИКС и подорвет шумиху вокруг расширенной группы БРИКС».
Ранее сообщалось, что в ходе саммита коалиции в Йоханнесбурге лидеры БРИКС обсудили важные вопросы международной повестки. В частности, Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди приложить совместные усилия для урегулирования вопросов, касающихся границы двух государств.