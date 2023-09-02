Названы последствия отказа Си Цзиньпина от посещения саммита G20

Отказ Си Цзиньпина от посещения саммита G20 подорвет статус форума в качестве глобальной площадки для дискуссий мировых лидеров, пишет The Financial Times со ссылкой на источник.

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели.

Автор статьи пояснил, что решение китайского лидера также станет ударом по позициям Индии, которая занимает в этот раз позицию председателя.

Политик Дэниел Прайс отметил, в свою очередь, что отсутствие Си Цзиньпина якобы покажет «истинное отсутствие сплоченности среди стран БРИКС и подорвет шумиху вокруг расширенной группы БРИКС».