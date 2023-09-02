СМИ: Страны Африки способны создать коалицию против Запада

Африканские страны могут сформировать антизападную коалицию, чтобы предотвратить вмешательство в их внутренние дела.

Об этом заявил Амани ат-Тауиль - эксперт-африканист египетского Центра стратегических и политических исследований «Аль-Ахрам», пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь речь идет о странах, недавно переживших политические перевороты. В их числе Нигер и Габон.

Африканист также считает, что между западными странами начнет расти конкуренция в борьбе за Африку. При этом колониальные амбиции Запада «значительно ослабнут». Европейцам и американцам будет не так просто получать нефть из Габона и уран из Нигера.

Другой эксперт «Аль-Ахрам» - Ахмед Кандиля - заявил о нежелании жителей Нигера и Габона терпеть разграбление ресурсов и ухудшение условий жизни.

При этом аналитики предупредили, что прогнозировать события преждевременно, поскольку борьба за власть еще не завершена.