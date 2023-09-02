На Украине обвинили Коломойского в мошенничестве

СБУ обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании 13,5 млн долларов. Ему предъявлено «подозрение», передает РИА Новости со ссылкой на заявление СБУ.

«Сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский», - сказано в документе.

Следствие считает, что в 2013-2020 годах Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен (13,5 миллиона долларов). Он переправил финансовые средства за границу, для чего задействовал «инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений».

Олигарху инкриминируют две статьи украинского УК: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.