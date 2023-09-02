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Guardian: Киеву придется отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО

Украине придется отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО. Об этом в статье для The Guardian заявил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж.

СМИ: Киеву придется отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО
© globallookpress.com

По его словам, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта.

"И это не обязательно должно быть то, чего хочет Украина", - говорится в статье.

Ледвидж отметил, что в НАТО уже запустили соответствующий процесс, подтверждением чему служат недавние заявления представителя альянса Стиана Йенссена. Он считает, что Украина может получить членство в НАТО обмен на признание части территорий российскими.