СМИ: Киеву придется отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО

Украине придется отказаться от Крыма в обмен на членство в НАТО. Об этом в статье для The Guardian заявил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж.

По его словам, Западу необходимо объединиться вокруг достижимой цели разрешения конфликта.

"И это не обязательно должно быть то, чего хочет Украина", - говорится в статье.