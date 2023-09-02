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Маск согласился с утверждением, что Байден разрушает демократическую систему США

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter) согласился с американским писателем Майклом Шелленбергером, где тот утверждал, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны.

Маск считает, что Байден разрушает США
© Газета.Ru

«Правда», — отметил предприниматель.

Кроме того, в изначальном сообщении отмечалось, что Министерство юстиции Соединенных Штатов активно препятствует судебному преследованию сына главы Белого дома Хантера Байдена, в то время как сам президент пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.

До этого Илон Маск пошутил о возрасте Джо Байдена. Он отметил, что действующий президент США «мог бы пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала «Байки из склепа». — «Газета.Ru») — без грима и спецэффектов».

Также миллиардер заявлял о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов.

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