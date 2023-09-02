В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

Самый крупный центр поддержки беженцев с Украины закрыли в Польше. Он располагался в торговом комплексе «Птак Экспо» в Надажине недалеко от Варшавы. Решение о закрытии принял воевода Тобиаш Боченьский, передает URA.RU со ссылкой на газету Wyborcza.

«Фактически центр закрыли. <…> Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — рассказал его пресс-секретарь Дагмар Залевский.

Он уточнил, что на момент закрытия в центре укрывались только около 300 беженцев с Украины.

Wyborcza при этом отмечает, что беженцев никто не предупредил о закрытии центра. В связи с этим некоторые из них были вынуждены вернуться на родину. Один из сотрудников центра рассказал, что они не знают, куда делась часть беженцев.

Власти Варшавы также были поражены решением о закрытии центра. Пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт заявила, что это не было согласовано с ними.