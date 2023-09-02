США и Франция предложили дипломатическое урегулирование в Нигере
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава Пентагона США Ллойд Остин заявили о намерении решить ситуацию в Нигере дипломатическим путем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Как говорится в публикации, главы министерств США и Франции в ходе телефонного разговора оценили обстановку в области безопасности в Нигере, где власть захватили военные, свергли законного президента и закрыли границы.
«Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере», — указывает пресс-секретарь.
Он добавил, что Остин и Лекорню также заявили о необходимости продолжать попытки наладить отношения с нигерцами и региональными африканскими партнерами.
Также в заявлении указано, что главы министерств США и Франции выступают за дальнейшее сотрудничество между странами, которому способствуют многолетние отношения между Вашингтоном и Парижем в сфере безопасности и обороны.
Агентство напоминает, что ранее военные Нигера в ходе своего выступления по национальному телевидению уведомили: президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, а в стране объявлен комендантский час.