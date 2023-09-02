США и Франция предложили дипломатическое урегулирование в Нигере

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава Пентагона США Ллойд Остин заявили о намерении решить ситуацию в Нигере дипломатическим путем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Как говорится в публикации, главы министерств США и Франции в ходе телефонного разговора оценили обстановку в области безопасности в Нигере, где власть захватили военные, свергли законного президента и закрыли границы.

«Министр и министр разделили стремление к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере», — указывает пресс-секретарь.

Он добавил, что Остин и Лекорню также заявили о необходимости продолжать попытки наладить отношения с нигерцами и региональными африканскими партнерами.

Также в заявлении указано, что главы министерств США и Франции выступают за дальнейшее сотрудничество между странами, которому способствуют многолетние отношения между Вашингтоном и Парижем в сфере безопасности и обороны.