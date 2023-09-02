В Китае заговорили о присоединении Турции к БРИКС

Посол Китая в Анкаре Лю Шаобин заявил, что Китай желает присоединения Турции к БРИКС. Об этом сообщает газета Aydınlık.

Дипломат отметил, что процесс расширения БРИКС начался в период председательства Китайской Народной Республики. Лю Шаобин указал, что более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС, и еще шесть государств были приняты в состав организации. Он добавил, что расширение объединения ожидалось международным сообществом.

«Это было историческое начало. Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе. Расширение БРИКС придало уверенности. Оно усилило чувство солидарности стран. Это важно и для международной справедливости», — сказал дипломат.

До этого руководитель программы «Глобальный Юг» в Институте Куинси Саронг Шидоре заявил, что расширение БРИКС стало ударом по США как великой державе, но одновременно представляет возможности для Вашингтона. Он отметил, что расширение БРИКС является показателем неудовлетворенности многих стран глобальным порядком и их стремления улучшить свое место в нем.

Клуб БРИКС был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году в него вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года в него войдут Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.