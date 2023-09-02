Президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране госперевороте

Ряд политиков отказываются признавать итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план государственного переворота. Об этом заявил избранный глава государства Бернандо Аревало, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление, транслируемое в социальных сетях.

Он рассказал, что в стране есть группа чиновников и политиков, которые отказываются признавать результаты голосования. Они решили нарушить конституционный порядок, а именно — организовать государственный переворот. Союзников и последователей планируемого переворота политики ищут в институтах, которые должны гарантировать правосудие в Гватемале, уточнил Аревало.

В числе заговорщиков он назвал сотрудников парламентариев и прокуратуры.

«Мы видим госпереворот в действии… Его цель воспрепятствовать вступлению в должность президента и вице-президента», — подчеркнул избранный лидер Гватемалы.

В должность он вступит 14 января 2024 года.