Президент Гватемалы заявил о готовящемся в стране госперевороте
Ряд политиков отказываются признавать итоги президентских выборов в Гватемале и готовят план государственного переворота. Об этом заявил избранный глава государства Бернандо Аревало, передает РИА Новости со ссылкой на его выступление, транслируемое в социальных сетях.
Он рассказал, что в стране есть группа чиновников и политиков, которые отказываются признавать результаты голосования. Они решили нарушить конституционный порядок, а именно — организовать государственный переворот. Союзников и последователей планируемого переворота политики ищут в институтах, которые должны гарантировать правосудие в Гватемале, уточнил Аревало.
В числе заговорщиков он назвал сотрудников парламентариев и прокуратуры.
«Мы видим госпереворот в действии… Его цель воспрепятствовать вступлению в должность президента и вице-президента», — подчеркнул избранный лидер Гватемалы.
В должность он вступит 14 января 2024 года.
Ранее Высший избирательный суд Гватемалы объявил победителем на выборах президента Аревало, набравшего 60% голосов, на фоне отказа другого кандидата – Сандры Торрес – признать итоги голосования. После этого Торрес обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать предполагаемые нарушения при подсчете голосов.