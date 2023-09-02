Шольц оценил роль G20

"Нет. "Большая двадцатка" будет продолжать играть важную роль, и это справедливо", - сказал Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос утратит ли G20 свое значение в будущем. Председательство Индонезии в Группе двадцати в прошлом году, председательство Индии в этом году, следующее председательство Бразилии, по его мнению, внесут важный вклад в обеспечение того, чтобы это воспринималось таким же образом.