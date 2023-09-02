В Китае пригрозили США смертельными последствиями

«Это означает, что США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос», — говорится в статье. Авторы материала выразили уверенность, что США шаг за шагом уничтожают принцип одного Китая, следуя «тактике салями». Методы США становятся все более решительными и интенсивными, а потому КНР не может игнорировать «бурю смертельных последствий для Тайваня», пишет Global Times.