В Китае пригрозили США смертельными последствиями
Вашингтон пересек опасную черту, когда пообещал предоставить Тайваню военную помощь. Китай обязательно примет ответные меры, и это будут не просто заявления. Об этом пишет китайское издание Global Times, передает РИА Новости.
Ранее администрация лидера США Джо Байдена объявила о намерении передать Тайваню военную помощь в рамках программы «Иностранного военного финансирования». Global Times подчеркивает, что подобную помощь обычно оказывают независимым суверенным государством, которым Китай его не считает.
«Это означает, что США в очередной раз переступили порог и перешли красную линию во вмешательстве в тайваньский вопрос», — говорится в статье. Авторы материала выразили уверенность, что США шаг за шагом уничтожают принцип одного Китая, следуя «тактике салями». Методы США становятся все более решительными и интенсивными, а потому КНР не может игнорировать «бурю смертельных последствий для Тайваня», пишет Global Times.
Издание считает, что Вашингтон провоцирует Пекин намеренно, зная о нарушении своими действиями принципа одного Китая. Власти КНР допускают возможность применения силы в качестве ответной меры на иностранное вмешательство.
«Ответ Китая на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться простыми заявлениями», — подчеркиваются в статье.