Маккарти заявил о необходимом условии для вынесения импичмента Байдену

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поддержал идею голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену. Так он отреагировал на новости о возможности ее запуска без голосования, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Breitbart News.

Он заявил, что начало расследования в рамках импичмента — серьезное дело, и представители Республиканской партии «не пойдут по легкому пути» в этом вопросе.

«Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — подчеркнул Маккарти.

Он добавил, что процедуру не запустят по решению отдельного высокопоставленного лица, только через голосование.

В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд представителей Республиканской партии занялись формированием стратегии запуска расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдену.