Маккарти заявил о необходимом условии для вынесения импичмента Байдену
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти поддержал идею голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену. Так он отреагировал на новости о возможности ее запуска без голосования, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Breitbart News.
Он заявил, что начало расследования в рамках импичмента — серьезное дело, и представители Республиканской партии «не пойдут по легкому пути» в этом вопросе.
«Американский народ заслуживает того, чтобы быть услышанным по этому вопросу через своих избранных представителей», — подчеркнул Маккарти.
Он добавил, что процедуру не запустят по решению отдельного высокопоставленного лица, только через голосование.
В конце августа телеканал CNN сообщил, что Маккарти и ряд представителей Республиканской партии занялись формированием стратегии запуска расследования в рамках процедуры импичмента Джо Байдену.
Республиканцы рассматривают возможность начать расследование деятельности лидера США на посту президента без формального голосования по нему. Телеканал указывал, что в конституции США не прописано требование об обязательном порядке проведения голосования для запуска расследования на предмет импичмента.