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В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией

Солдаты Польши заверили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, обвинения в обратном не соответствуют действительности. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил, передает РИА Новости.

В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией
© РИА Новости

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 ворвался в воздушное пространство Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области. Пограничники уточнили, что вертолет пересек границу на предельно малой высоте, залетел на территорию страны на глубину до 1200 метров, а затем вернулся обратно.

В Польше опровергли эти данные.

«Конечно, такого инцидента не было. Это подтверждается докладами пилотов и записями с аппаратуры вертолетов, которые патрулируют восточные границы нашей страны», — передает RMF FM со ссылкой на собеседника в оперативном командовании, который пожелал остаться анонимным.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что власти «с осторожностью» относятся к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии, однако пообещал проанализировать имеющиеся данные по этому вопросу.

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