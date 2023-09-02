В Польше опровергли нарушение ее вертолетом воздушной границы с Белоруссией

Солдаты Польши заверили, что их боевой вертолет не нарушал воздушное пространство Белоруссии, обвинения в обратном не соответствуют действительности. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил, передает РИА Новости.

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военный вертолет Ми-24 ворвался в воздушное пространство Белоруссии в Берестовицком районе Гродненской области. Пограничники уточнили, что вертолет пересек границу на предельно малой высоте, залетел на территорию страны на глубину до 1200 метров, а затем вернулся обратно.

В Польше опровергли эти данные.

«Конечно, такого инцидента не было. Это подтверждается докладами пилотов и записями с аппаратуры вертолетов, которые патрулируют восточные границы нашей страны», — передает RMF FM со ссылкой на собеседника в оперативном командовании, который пожелал остаться анонимным.