В ООН прокомментировали видео с казнью морпеха ВС РФ

Пресс-секретарь ООН Марта Уртадо заявила РИА Новости, что в Управлении верховного комиссара организации по правам человека ( УВКПЧ ) просмотрели видео, распространенное в соцсетях, на котором изображено обезглавленное тело предполагаемого морпеха ВС РФ в опорном пункте ВСУ, однако не могут установить обстоятельства.

«Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло, и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — сказала пресс-секретарь ООН.

30 августа Telegram-канал Readovka опубликовал видеозапись, на которой русские солдаты утверждают, что обнаружили украинскую пыточную во взятом ими опорном пункте.

В июне ООН заподозрила Украину в захвате заложников в связи с задержанием 87 моряков РФ. В отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что произвольное задержание Киевом 87 гражданских российских моряков в порте Измаил (Одесская область) в феврале 2022 года может быть квалифицировано как захват заложников.