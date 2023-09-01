Евродепутаты подготовили проект по централизации власти в ЕС

Группа членов Европарламента составила проект по реформированию Евросоюза в сторону централизации власти в руках его институтов. Об этом сообщает Politico.

По мнению авторов проекта, подобные преобразования подготовят Евросоюз к расширению ещё на 10 государств. Отмечается, что данную инициативу подписало шесть членов Европарламента, которые входят в комитет по конституционным делам.

Согласно тексту проекта, авторы предлагают отойти от единогласной системы голосования в Совете Евросоюза, заменив её на принятие решений квалифицированным большинством голосов. Кроме того, инициатива предполагает введение в Евросоюзе полноценных законодательных процедур в сфере обороны, налогообложения и внешней политики – на сегодняшний день эти сферы контролируются национальными правительствами.

Помимо этого, авторы предлагают радикально расширить полномочия Европарламента, а институтам Евросоюза разрешить заниматься внешнеполитическими и внешнеторговыми переговорами от лица лидеров стран-участников Евросоюза.

При этом источник отмечает, что польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский, который уже подписал эту инициативу, через какое-то время изменил своё мнение и отозвал подпись. По его словам, данное предложение является «плохо продуманным и диспропорциональным пересмотром системы принятия решений в направлении сверхцентрализованной структуры, выходящей за рамки любого демократического контроля».