Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом

Нобелевский комитет прокомментировал включение журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

Отмечается, что Муратов был удостоен Нобелевской премии мира «за его усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики».

«Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать», — подчеркнула председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она также добавила, что решение было «политически мотивировано».

Ранее Муратов отреагировал на включение его в реестр иноагентов. По словам журналиста, он не удивился данному решению Минюста.

«Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал он.