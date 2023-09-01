Минск отреагировал на инцидент с польским военным вертолетом

Временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Войцех Филимонович был вызван в белорусский МИД в связи с инцидентом с вертолетом на границе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В МИД пояснили, что Филимонович был вызван в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы республики вертолетом польских Вооруженных сил.

В пресс-службе отметили, что ведомство потребовало от польской стороны представить соответствующие разъяснения и провести тщательное расследование инцидента.

Белорусские дипломаты, заметили в МИД, обратили внимание Варшавы на недопустимость нарушения госграницы.