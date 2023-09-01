Минск отреагировал на инцидент с польским военным вертолетом

Минск призвал Варшаву расследовать инцидент с вертолетом на границе
Временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Войцех Филимонович был вызван в белорусский МИД в связи с инцидентом с вертолетом на границе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
В МИД пояснили, что Филимонович был вызван в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы республики вертолетом польских Вооруженных сил.
В пресс-службе отметили, что ведомство потребовало от польской стороны представить соответствующие разъяснения и провести тщательное расследование инцидента.
Белорусские дипломаты, заметили в МИД, обратили внимание Варшавы на недопустимость нарушения госграницы.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 1 сентября, польский военный вертолет на предельно малой высоте пересек государственную границу с Белоруссией и затем вернулся обратно.