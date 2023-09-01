Макрон назвал условие для принятия решения по Нигеру
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не станет принимать каких-либо решений по ситуации в африканском Нигере, пока не проведёт переговоры со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом. Об этом сообщает Provence.
Такое заявление Макрон сделал во время посещения визита в лицей города Оранж.
«Решения, которые мы принимаем, какими бы они ни были, мы принимаем только на основе переговоров с президентом Базумом», – рассказал он.
Макрон также добавил, что «ежедневно» выходит на связь с Базумом, а также полностью поддерживает действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое решительно осуждает военный переворот в Нигере. Кроме того, Макрон также ответил на вопрос о том, может ли поддержка Базума в итоге изолировать Францию.
«Одиночество, когда оно остаётся верным принципам и тому, что мы должны людям, меня не смущает», – подчеркнул он.
Напомним, что 27 июля президент Нигера Мохамед Базум был захвачен военными мятежниками.